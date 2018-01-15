「百閱」達陣 國姓福龜國小學童獎勵多多

4至6年級學童還要擔任「小小說書人」到學弟妹的班級說故事，介紹好書。（記者佟振國攝）

2018-01-15 14:02

〔記者佟振國／南投報導〕百岳要用爬的，但這裡的「百閱」則是用心看的！南投縣國姓鄉福龜國小這學期推動「福龜百閱」計畫，鼓勵2至6年級學童只要達成閱讀百本書，並擔任「小小說書人」、「新聞小主播」達一定次數，學期結束就能如願進行「台北走讀之旅」，參觀知名書店，並獲贈好書1本，為學期劃下圓滿句點。

福龜國小校長賀宏偉表示，目前1至6年級只有42名學童，由於學童數少，以往學校無法舉辦畢業旅行，這學期特別將「閱讀」與「走讀」結合，推動「福龜百閱」、「愛閱分享」活動，獎勵就是2天1夜的「台北走讀之旅」。

學童只要閱讀完1本書後，完成「我愛閱讀」護照的「愛寫作」、「愛閱讀」，經導師批改、認證通過，記錄在「福龜百閱卡」中，完成100本，4至6年級還要擔任「小小說書人」，為低年級學弟妹說故事，介紹好書，以及利用下課時間擔任「新聞小主播」，播報報紙新聞1則，2項要達成8次認證，扣除1年級未參與，2至6年級32人已經達陣，學童期待已久的台北行，將於本週期末考結束的週休假日登場。

賀宏偉指出，透過學校提計畫爭取補助，以及大地清旅旅店愛心助學計畫，提供優惠住宿與免費供餐，學童2天1夜的交通、食宿1000元搞定，學童到台北將參觀天文台、誠品書局信義店，透過志工協助，每人可挑選1本喜愛的書當獎品，晚間還有「走讀國際」課程，由大地清旅旅店來自世界多國的背包客擔任志工，為學童介紹各國的特色，增廣學童見聞。