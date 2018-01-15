美甲風潮夯 消費糾紛2年狂增近3倍

美甲風潮方興未艾，全球市場規模更上看90億美元，但衍生消費爭議也逐年倍增，以退費糾紛為最大宗。（資料照，記者張聰秋攝）

2018-01-15 14:16

〔記者陳宜加／台北報導〕美甲風潮方興未艾，全球市場規模更上看90億美元，但衍生消費爭議也逐年倍增，以退費糾紛為最大宗。有鑑於此，消保處已協調由衛服部、教育部、經濟部聯手制定相關管理機制，並提醒消費者事前確認商品安全、清楚業者規則。

根據法國市調公司發布「全球指甲護理市場」報告，至108年底，全球市場規模將達90億美元，而國內美甲、美睫相關業者亦推估，目前國內每年產值約10億元，可見美甲美睫已蔚為風尚，但因此而衍生的消費爭議也時有所聞。

消保處統計，近2年國內有關美甲美睫的消費申訴案件，由105年的31件成長至去年的86件，案件數明顯倍增。其中，爭議類別前三名依序為退費問題共計63件、補習或教學課程爭議16件，以及服務品質與安全衛生問題共10件。

退費糾紛主因是部分業者透過網路推出優惠促銷活動，銷售服務課程或商品，但消費者購買後卻經常無法順利預約使用；且當要申請退費時，業者卻聲稱網站已載明辦理退費時程需90個工作日，更有拖延處理退費情形，對消費者極不公平。

消保處參議王淑慧表示，消保處日前已召開消費者保護會，決議由衛福部、教育部、經濟部等主管機關，本於不同權責，針對產品安全衛生、商品標示、解約退費、補習教育課程等項目，就相關業別建立相關管理機制，保護消費者權益，初步規劃由衛服部擔任召集機關，先由各地衛生機關受理申訴，再依案件類型轉介權責單位處理。

王淑慧也提醒，美甲美睫相關商品與服務多用於人體，消費者應確認安全衛生，例如商品是否符合化粧品衛生管理條例或商品標示法規定；另外，消費者對於自身體質也應有所認識，儘量避免因使用商品而發生過敏或不良反應的窘況。

她也說，消費者事前應解業者收費與退費規定，常見預付型消費模式，評估自身需求與能力後再決定；且多數業者規定若臨時取消、遲到或未到，可能不提供服務且扣除已預繳費用，消費者應確實掌握，避免因消費資訊落差而衍生爭議。

此外，刺青、紋眉也漸普遍，但目前國內營業登記項目尚無相關業別，業者多分散登記於美甲、美髮、飾品等項，考量器具衛生安全、染劑成分標準與規範，亦決議請衛福部邀集經濟部等研商相關輔導與管理措施，今年6月提出報告。