恢復河畔昔日光景 立委會勘盼整治三峽河

水利署第十河川局指出，長福橋在治理計畫中橋的長寬都不夠，希望能改建以不露墩方式不受疏濬影響。（記者邱書昱攝）

2018-01-15 13:38

〔記者邱書昱／新北報導〕往返三峽老街至祖師廟，民眾一定會經過三峽河，過去豐沛的河景，甚至還能划龍舟、釣魚，而現在溪床乾涸、橋墩裸露，立法委員吳琪銘邀集水利署及地方議員、區長等，針對目前問題改善，要求水利署能夠整體規劃，讓三峽河的觀光再現，進而帶動人潮。

吳琪銘表示，可以參考大漢溪的「倒伏堰」工程引用到三峽河，能夠提升平日水位兼具大洪調節，不過必須要面對的就是水位提升後，不要橋墩的長福橋改建工程困難度，以及老街沿岸的「隱藏式防洪牆體」的可行性。

對此，水利署第十河川局分析，如果使用倒伏堰工程確實會讓水位提升，但是若遇到颱風期間，可能會造成清水街的風險，因此需要有人定期維護、措施，且水位抬高也將影響結構物等問題。

水利署第十河川局指出，目前三鶯地區部分住戶在汙水管線屬於主幹管部分，還沒有用戶接管，因此營造水域後水質仍無法讓民眾感受到，此外，長福橋在治理計畫中橋長寬都不夠，希望能改建以不露墩方式，才能夠不受疏濬影響。

另一方面，水利署長賴建信承諾，會在6月底之前先行防洪安全規劃，以及三峽河整治暨景觀營造計畫，待報告出爐後會再向居民報告，後續也將投入5千萬經費執行相關工程。