過年修臉注意「六要三不」 醫美療程費用爭議佔6成

2018-01-15 13:44

〔記者周彥妤／台北報導〕農曆春節將屆，不少人會趁機「修修臉」，台北市衛生局指出，近兩年因購買醫美療程而衍生的費用爭議案件佔近6成，提醒民眾各種整形、微整形醫美療程皆屬醫療行為，並非購買商品消費行為，且醫療行為具有醫學不確定性，選擇前須多想、多問及多看，注意「六要三不」，以保障自身權益。

根據衛生局統計顯示，每年受理民眾醫療相關陳情案件近1000件中，每10件約有1.3件與美容醫學相關，而美容醫學相關醫療爭議案件數（含皮膚科、整形外科及植髮等），105年計116件，106年計133件，其中因購買醫美療程而衍生的費用爭議案件分別有63件及85件，近2年平均比例佔59%。

衛生局表示，各種整形、微整形醫美療程皆是醫療行為，並非購買商品消費行為，「不滿意退費」的一般商品消費行為無法在醫療行為一體適用，其就診程序與一般就醫流程相同，應由醫師親自診察後由醫事人員執行療程，若是由諮詢師或美容師解說療程則不符合醫療程序，且醫療行為具有醫學不確定性，呼籲民眾選擇時，要多想、多問及多看。

至於「六要三不」的「六要」包含要檢視醫療機構開業執照；要檢視醫師執業執照；要充分與醫師溝通想要改善的部位；要由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果；要詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本；要求開立收據。「三不」包含不要相信「全國第一」、「全球獨創」等誇大用語；不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動；不要預付訂金預購療程。

衛生局另提醒，自103年2月26日起，衛生福利部已規定醫師對未滿18歲青少年，不得施作非醫療必要美容手術項目，包括眼部整形、鼻部整形、植髮、抽脂、削骨、臉部削骨、顱顏重整、拉皮、胸部整形（縮乳及隆乳），未成年學生及家長要特別注意。

如對美容醫學有相關疑問，衛生局網站美容醫學專區載有法令及衛教供民眾參考查詢。如與北市醫療機構發生美容醫學相關醫療爭議，可撥打市民熱線1999由話務人員協助陳情登錄案件，或可至Hello Taipei單一陳情系統網站登錄。若有相關問題亦可撥打1999轉7080轉接相關人員洽詢。