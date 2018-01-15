拇指琴正夯 比烏克麗麗更好學

拇指琴又稱「卡巴林琴」，簡單易學，站著也能彈。（記者歐素美攝）

2018-01-15 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕你知道什麼是拇指琴嗎？就是源於非洲部落的鐵片琴，又稱「卡林巴琴」或「拇指鋼琴」，因小巧易學，攜帶便利，老少咸宜，最近很夯！原本是吉他老師的張元瑞表示，拇指琴和吉他和弦一樣，利用左右拇指就可以彈奏，小朋友學2天就能自彈自唱，比烏克麗麗還簡單；豐原區業者鄭啟富並開發出以二代林檜木製作的拇指琴，兼具聞香與彈奏等多功能專利。

27歲的張元瑞，18歲開始彈吉他，在樂器行擔任店長兼吉他教師，去年7月開始接觸拇指琴，並教授學生，他表示，拇指琴和吉他的和弦一樣，利用簡譜就可彈奏，坐著彈或站著彈都很方便，學習的年齡層更廣、更好入手，比烏克麗麗更簡單易學，因烏克麗麗彈奏時還要記位置，拇指琴就17個音，最中央是Do，左起是RE、右起是Me，左右依序發出不同音階，簡單明瞭。

位於豐原區的音樂城市樂器有限公司總經理鄭啟富，原本代理中國製的拇指琴，因中國以大葉相思木製作，木頭不夠紮實易變形，當地業者因此請他協助找來木質細緻紮實的台灣小葉相思木，準備購買回中國製作，不料，貨源、通關等手續都打點好了，中國業者卻無法消耗那麼大的量而反悔，鄭啟富一氣之下，決定自己找人開模製作生產，自創微笑卡巴林琴品牌。

鄭啟富除以台灣相思木生產製作卡巴林琴，還搭配防撞袋子、附贈簡譜、操作說明及小槌子，方便民眾自學或調音。此外，他並利用二代林檜木或緬甸牛樟等製作兼具聞香、擺飾及彈奏等多功能的卡巴林琴，並取得專利，希望將卡巴林琴推廣出去。

鄭啟富將自創卡巴林琴品牌的過程po上網，吸引許多網友支持，有幼稚園準備開班教導小朋友彈奏，因為有助學齡前兒童的小肌肉發展，還有民眾買回家要讓爸媽動動手、人不老，產品甚至成功反銷回中國，小兵立大功，開創另類台灣奇蹟。