學生包裹「沉入海」中華郵政每件最多賠865元

嘉明輪貨輪擱淺在東吉島大坪，船上郵件與包裹一起沉入海裡，由於船公司已放棄打撈，中華郵政已陸續通知客戶理賠，每件最多賠865元。（澎湖海巡隊提供）

2018-01-15 13:26

〔記者陳宜加／台北報導〕嘉明輪在澎湖擱淺，船上郵件與包裹一起沉入海裡，由於船公司已放棄打撈，中華郵政已陸續通知客戶，依照規定掛號信件賠575元，未保值的包裹郵件賠償只能用「公斤」計算，5公斤以下包裹每件賠償575元、5至10公斤每件賠償865元。

本國籍雜貨船「嘉明輪」10日晚間擱淺澎湖東吉嶼，由於業者已放棄打撈沉船，不少澎湖科大學生寄回台灣的包裹也跟著沉入大海。有學生表示，已將宿舍清空、寄回五大箱個人物品，包括套裝、棉被、租用學士服等全都拿不回來，但一箱包裹只賠償800多元。

中華郵政郵務處長薛門騫表示，沉海的掛號有930件、包裹231個，大部分是澎科大學生交寄，賠償依據郵政規則辦理，事後將向業者求償，後續澎湖郵件改由其他輪船公司運送，金門、馬祖等離島運送不受影響。

他表示，若包裹物品價值較高，建議做報值處理，每報1000元須付4元報值費，最高可報到5萬元價值，將來離島交寄包裹時會要窗口人員提醒是否加錢報值。