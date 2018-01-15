憂iCloud資料被中國接管 成大教授停用蘋果iCloud

成大教授李忠憲擔心蘋果iCloud資料被中國接管。（記者劉婉君翻攝）

2018-01-15 13:25

［記者劉婉君／台南報導］蘋果 iCloud 雲端服務在中國的營運，將轉由具中國國營色彩的「雲上貴州」執行，讓不少用戶對資安問題產生疑慮，本身也是 Apple iCloud 用戶的國立成功大學電機系教授李忠憲說，資安原本就是一種信任的關係，當信任產生懷疑，他已停用付費的 iCloud，將備份資料搬到他處。

李忠憲日前曾針對中國貴州設立蘋果伺服器中心的問題，打電話詢問蘋果公司的客服，一名操著中國口音的客服人員跟他說：「目前儲存台灣iCloud 資料的伺服器都是在美洲，貴州的資料中心是為了亞太地區使用，不知道將來是否會存放台灣的資料，對於這個問題，他沒有答案，但是他了解我的擔憂，並且會向上級反應！」

李忠憲表示，如果台灣的備份資料也存放在中國，會對用戶的隱私造成很大的問題，因為資料裡會存放電子郵件、照片、理財狀況、App狀況等，過去大家信任蘋果，因為他們曾抗拒將資料提供給美國政府，但如果放到中國，中國有網路安全法，這個國家是怎麼樣大家也都清楚，資安疑慮讓人沒有信任感，所以他已用付費的iCloud，未來如果確認資料被存到中國，免費部分也會停用，將來換手機也會將這一點列入考慮，這樣的安全疑慮會讓很多人不太喜歡用iPhone。

他也以此表示，國家要有自己的資料中心，不能把國家重要的資料放到其他國外的私人公司，否則一但商業公司轉變營運策略，這些重要資料的安全就會出現問題。