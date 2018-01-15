高鐵春節加開411班車 1/17凌晨搶票

高鐵春節疏運加開411班車。（資料照）

2018-01-15 13:22

〔記者陳宜加／台北報導〕今年春節共有6天假期，台灣高鐵今天宣布，為服務旅客返鄉團圓與年節旅遊需求，自2月13日起至2月21日規劃為期9天的春節疏運，將加開411班次列車，南下222班、北上189班，總計提供1609班車旅運服務，1月17日凌晨零時起開放訂票。

高鐵指出，旅客可以透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票，春節期間人潮眾多，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票。

高鐵也同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

高鐵春節疏運期間，維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」，共554班次列車適用「早鳥優惠」，占疏運期間總班次34％，搭車日前5至28天購票，可享65折、8折或9折優惠；另有277班次列車適用「大學生優惠」。

高鐵指出，疏運期間各車次列車將依旅運狀況，提供3至5節自由座服務，持悠遊卡、一卡通聯名卡可直接感應進站。春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠期效含2月15日至2月20日國定假日期間者，將自2月21日起自動展延對應天數；另外，疏運期間不適用商務車廂升等、平日離峰、25人以上大型團體與校外教學等專案。

此外，高鐵配合2018台灣燈會在嘉義的「搶先看燈會」各項活動，自2月16日初一起至2月21日止，總計將提供650班次列車停靠嘉義站，另配合賞燈人潮，春節疏運後將持續規劃加開列車，加開資訊將另行公布。