北市文資再增兩歷史建築

北市文化局上午舉行第101次文資審議會，會中通過登錄南港區「昆陽街185」號（松山療養所宿舍）。（北市文化局提供）

2018-01-15 13:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市文化局上午舉行第101次文資審議會，會中通過登錄南港區「昆陽街185」號（松山療養所宿舍）、大同區「南京西路239巷14號」等兩處為歷史建築。

「昆陽街185」號（松山療養所宿舍）位於南港區玉成段四小段294地號，鄰近歷史建築松山療養所所長宿舍，權管單位為衛福部。去年3月北市文化局邀集文資委員現勘，初步評估該建物應為附屬宿舍，可能興建於昭和初年、約1930年代中期，內部雖經隔間重整與增建，形貌大致完整，日式官舍架構尚存。

文化局表示，該建物為獨棟1層樓日式宿舍，主入口屬洋式風格，雨庇木柱略具Art Deco（裝飾藝術）形式，呈現1930年風格，且與松山療養所所長宿舍形成完整宿舍群，具建築史及文資保存價值。

而坐落大同區的「南京西路239巷14號」，去年4月由所有權人提報申請文資保存，5月進行現勘。文資委員認為該建物位在六館街尾商圈範圍，見證布莊街發展，本身為店舖與住宅混合式建築，磨石子地坪、造型樓梯及天花板均保留原貌，且當年木作大門和窗扇皆保留完整，可見歷史元素，未來修復可再利用。

文資委員詹添全在今天上午舉行的文資審議會中強調，該建物頂樓石磚剝落，有公共安全危險之虞，內部則多處漏水，現勘當天已責成相關單位修繕、維護，務必要儘快修復。