墾丁、太魯閣淪觀光重災區 交長：人數僅供參考

交通部長賀陳旦。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-15 13:11

〔記者陳宜加／台北報導〕去年外國旅客來台將近1074萬人次，但較前年成長不到1％，創10年新低，且不少知名景點遊客數大跌，墾丁4年從800萬人次腰斬至400萬、大減59％最慘，太魯閣減少43％次之，主管機關交通部遭外界砲轟「反應慢半拍」。

交通部長賀陳旦今天受訪時表示，凡事一體兩面，有人認為人數沒有增加而銳減、但也有人感受到成長，主管機關不應單以外界看法為評價，而以真正幫助觀光旅遊成長為目標，人數僅供參考，真正基礎仍在於旅遊整體滿意度與品質。

他說，台灣近年相關產業與國人追求休閒生活趨勢下，國旅人數、產值持續提升，過去中客快速成長，但不應當成常態，也不用以每年超過10％成長為目標，統計各大景點人數往往以賣票數來看，但多數旅遊不能以此代表觀光旅遊成長。

賀陳旦指出，主管機關責任為幫助旅遊品質與產值提升，尤其越來越多旅客採用自由行，是要爭取方向；旅客經由事先規劃、便宜而經濟方式安排行程，一定減少集中特定景點，也是全球趨勢，國旅有好基礎，才有特色吸引國外觀光客。

交通部政次王國材則表示，去年1074萬觀光客，總量較前年增加，過去中客占4成、如今降到27％，無論國內、國際旅遊，各地成長是一時，重要的是遊憩景點能吸引旅客，操之在我，如何提升再訪率，短期方向是排除遊客減少現象。

他說，去年新南向旅客增加30％，可視為重要市場，日韓也有增加，過去觀光結構偏向依賴單一中客市場，現在已有更多國家，台灣旅遊正由「量」轉為「質」，觀光才有辦法永續，經過一年震盪，體質已調整，展望今年應有更好發展。

他也指出，國旅目前每年有1.8億元市場，國旅卡半數用於國旅政策推動後，也收穫好功效，關於外界批評國旅費用太高，希望透過市場機制調整，政府難以干涉民間定價行為，但呼籲國旅相關業者聽見外界心聲，本身也進行自我調整。