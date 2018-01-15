三星上將梨受寒害 梨穗受損率初估逾7成

入冬以來最強寒流上週三報到，造成宜蘭縣三星鄉上將梨接穗效率差。（記者張議晨攝）

2018-01-15 13:15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕入冬以來最強寒流上週三報到，造成宜蘭縣三星鄉上將梨梨穗嫁接成效差，有梨農因接穗時間較早，面對寒害首當其衝，初估梨穗受損率超過7成，梨農潘文德無奈說，每年接穗期像在「賭博」，若下波寒流再來，今年恐無上將梨可收。

三星鄉上將梨種植面積約42公頃，其中黃金品系為大宗，佔總數5成，其餘則為豐水、秋黃等品系。上將梨接穗期約在冬至過後，嫁接後須等花苞萌芽，這段時間對低溫最為敏感。

「心真的在淌血！」潘文德坦言，上週寒流造成三星鄉連續數天溫度低於10度，剛嫁接好的梨穗被寒風凍傷，無法萌芽，損失超過15萬元；目前只能趁天氣晴朗時，進行二次嫁接，「再拚一次看看」，若下次再逢寒流，今年產量恐會勘慮。

鄉長黃錫墉及鄉內各上將梨產銷班長、班員到萬德村梨園勘災，本應萌芽的花苞，因寒害造成嫁接失敗，梨樹上的塑膠小雨傘下方，則有部分花苞被「凍傷」，出現黑色斑點，梨農心血付諸東流。

黃錫墉說，鄉內上將梨種植面積超過40公頃，每公頃梨樹約200株、每株約需200穗花苞，若受寒害，梨農得進行二次嫁接，是一筆不小負擔。

他說，考量農友需求，公所近期已先用預備金，提供小雨傘、破風網補助共30萬元，也會將災情向上反映，爭取其他補助降低農作成本。