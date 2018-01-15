「綠色車隊」成軍 中華郵政1627輛電動機車上路

中華郵政率國營事業之先，汰換1627輛電動機車，今天成軍誓師，代表色綠色一字排開，也將作為推動綠能象徵，響應空污課題。（記者陳宜加攝）

2018-01-15 12:56

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政率國營事業之先，汰換1627輛電動機車，今天成軍誓師，代表色綠色一字排開，也將作為推動綠能象徵，響應空污課題，中華郵政並預計6年內全面汰換9000輛燃油機車。交通部長賀陳旦說，更以智慧、共乘方向為目標。

中華郵政表示，配合行政院「空氣污染防制行動方案」，去年起推動電動車普及化政策，電動機車低噪音、零排放優點，有效減輕環境負荷，未來6年將投入6.5億元預算，從今年起逐年增購電動機車，目標全面汰換8946輛燃油機車。

中華郵政表示，電動機車以貨車型車種為主，設置後座大型載貨架、側腳柱，以滿足郵差送信需求。首波1627輛車將於台北、新北、桃園、高雄、宜蘭縣與澎湖使用，今年另將增購600輛，配發至台中、台南與新竹縣市等投遞單位。

中華郵政為國內率先建立綠能車隊的國營事業，完成汰換後，預估每年減少7.5座大安森林公園產生的二氧化碳吸附量，未來將持續擴大規模，提升綠色企業形象，成為防制空污的領頭羊，帶動各界重視環保議題，維護環境永續發展。

交通部長賀陳旦表示，「綠色機車部隊」成軍，但不是因空污議題發酵而躬逢其盛，「綠色」本就是中華郵政宗旨，未來有3大目標，透過記錄郵差送信里程、時間、電耗達到智慧管理；也要推動共乘，更少車做更多事，聰明使用機車。

此外，他也要求計算車隊成本，比較各種技術，未來可望輸出國外。他說，機車改為電動是最起碼應做的事，行為只要略作調整就可以改善空汙，而非等待工廠、發電廠改變，希望成為起點，未來也將擴及要求其他交通所屬事業落實。

中華郵政董事長、交通部政次王國材表示，電動機車充電5小時、續航力50公里，首波應用於都會區、未來擴及偏遠地區。國內目標2035年禁售燃油機車，中華郵政將提早12年達成，盼成為表率，郵務士不再把污染帶到每個地區。

台北郵局黃姓郵差表示，電動機車最大優點在於改善空污與噪音，呼吸時不再聞到廢氣，送信走走停停時也不用重新發動、打檔，騎車過程中也非常安靜；目前下班後充電，白天車子可跑50公里，足以應付每天工作，送信流程也不變。

中華郵政作業管理科長陳樂明表示，目前共租用1000輛電動機車、每輛5年租金14.8萬元，另購買627輛、每輛10.35萬元。不過，目前電動機車尚難應付上坡山區、長距離郊區，將開發續航力更高、爬坡力更強，符合全台投遞需求。