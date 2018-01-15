iPhone降速+舊機無法抓寶 果粉寶友怒了

寶可夢遊戲至今仍有相當多的死忠支持者，經常聚集展開團體戰。（記者鄭旭凱攝）

2018-01-15 12:45

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕部分iPhone用戶升級後，傳出效能可能降低50%，加上《Pokémon Go》寶可夢公司公告， 3月起部分舊款iPhone手機將無法抓寶，這些訊息讓許多使用蘋果手機玩寶可夢遊戲的果粉幾乎抓狂，怒嗆「再也不花錢買寶可夢錢幣和蘋果手機了！」

寶可夢遊戲問世以來，iPhone蘋果手機公認是抓寶最好用的手機，效能和速度就是比安卓Android手機高出一等，許多寶迷為了抓寶更快更有效率而購買蘋果iPhone手機，並成為忠寶的果粉，不過近來蘋果手機負面消息不斷，讓果粉寶友怒不可遏，信心也開始動搖。

先是去年底蘋果手機系統更新後，原本使用Pokémon Plus抓寶神器的用戶，定位出現延遲以致既無法刷補給站也無法自動抓寶，花費1200元購買的Pokémon Plus形同廢物，讓寶友氣得跳腳，許多寶友再也不敢將iPhone蘋果手機調到自動更新模式。

近日媒體又報導將iPhone升級到iOS 11.2.2後，手機的運作效能大減，最多下降達50%；而寶可夢公司也正式公告，三月份開始包括 iPhone 5 、 iPhone 5c與ipad 等2013 年以前的蘋果智慧型手機將停止軟體支援，再也無法使用這幾款手機玩寶可夢。

一名寶友指出，這不是變相強迫寶友買新手機嗎？原本是忠實的果粉，如今對蘋果手機的信心動搖，認為一個賺大錢的超級公司如此的做法並不負責，未來不想再買蘋果手機。許多寶友也對寶可夢公司產生不良印象，Pokémon Plus等問題一直未解決，未來將減少購買寶可夢錢幣。

寶可夢公司將停止舊款蘋果設備的支持，寶友認為是變相強迫寶友買新手機。（記者鄭旭凱翻攝）

仍使用iPhone 5 等舊款手機抓寶的寶友感到憤怒。（記者鄭旭凱翻攝）