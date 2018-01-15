照顧偏鄉學童 後壁建構關懷網路

偏鄉學童課後乏人照顧，後壁區建構照顧關懷網路，除了課輔，還有才藝、種菜、生活自理等活動，社區志工、家長感謝各界資源挹注，後壁區長魏文貴希望透過公私力量守護，讓弱勢學童也能安心學習成長。（記者王涵平攝）

2018-01-15 12:49

〔記者王涵平／台南報導〕偏鄉學童課後乏人照顧，後壁區建構照顧關懷網路，除了課輔，還有才藝、種菜、生活自理等活動，社區志工、家長感謝各界資源挹注，後壁區長魏文貴希望透過公私力量守護，讓弱勢學童也能安心學習成長。

後壁區屬傳統農村聚落，魏文貴到任以來發現，偏鄉地區父母親因外出工作謀生或隔代教養等其他家庭因素，常無暇看顧、指導子女課業，學童課後乏人照顧也會衍生其他問題。

南市佳田社區關懷協會94年成立後，針對弱勢家庭兒童推動社區課後照顧及家庭關懷計畫，運用社區志工與退休老師，提供弱勢家庭社會福利服務，目前約有7位志工，去年輔導學生約22人，為了永續運作，積極提案向世界和平會、中華民國快樂學習協會、伊甸基金會等單位爭取資源，公所去年也媒合統一企業基金會經費。105年提供5641人次弱勢家庭兒童課後臨托照顧、團體輔導245人次、親職教育活動122人次、家庭關懷訪視240人次及寒暑假營隊156人次。

而課後關懷不僅是課業輔導，還有太鼓等才藝，以及快樂農場學種菜，晚餐還會教做菜，有些學童平常在家就會做簡單料理，在課後班帶動互相學習成長。

魏文貴表示，目前縱貫鐵路以西有仕安青輔社、天主教菁寮人文關懷與建築藝術協會，鐵路以東有國際營鳳同濟會、佳田社區關懷協會，成立兒少照顧服務據點，並引進企業與慈善機構資源，區公所也積極媒合民間企業基金會等挹注經費，希望全面落實溫馨照顧守護弱勢學童，目前4個服務據點每年合計輔導約100名學童，加上村里、社區在地志工的陪伴，使弱勢學童得以在安全安心的環境學習與成長。

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