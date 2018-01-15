鬧血荒 彰警爽捐20萬CC

2018-01-15 12:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中捐血中心血庫拉警報，庫存量只剩7天，已與10日的安全儲存量拉大差距，彰化縣義勇警察大隊今天在彰化縣警察局前舉辦捐血活動，目標200袋、20萬CC血液，義警們發揮號召力和資源整合力，一個上午就吸引2、300人到場挽袖捐出熱血，不乏夫妻、父子同行，捐血車外的排隊人龍，呈現民眾助人的熱情。

義勇警大隊秘書長、彰化市陽明國中退休校長李正龍說，3年多來，大隊連辦6次捐血活動，從首次1輛捐血車成長到4輛，捐血量也從首次3萬多CC到上次15萬CC，這次目標要突破20萬CC、800袋血液，希望解決這波血荒。

活動現場前來排隊的捐血者除了義警人員外，還有警察同仁、警察眷屬，以及社區巡守隊和志工，他們很多人都是特別從南彰化地區的鄉鎮開車前來捐血，義勇警察大隊為了感謝民眾奉獻愛心，準備豐富的贈品和摸彩品致謝。

每年寒假由於天冷因素，暑假因學生放假，捐血中心最容易庫存量不足，今年也不例外，且缺血現象比往年嚴重。

台中捐血中心企劃課員林尚賢表示，中心每日供應台中、彰化、南投地區共600多家醫療院所，每日血液需求量約1300袋，血庫中安全庫存量10天為宜，上周寒流來，又有流感疫情，大大影響民眾捐血意願，庫存量目前只剩7天左右，進入紅色警報區，又以AB型最缺。

林尚賢指出，今天天氣回暖，但周四又將有寒流來襲，血庫庫存量又會讓人擔憂，彰化縣義勇警大隊現在這個時候辦捐血活動，時機正是時候。