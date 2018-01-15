老牛逛大街逛進大學 呈現龍崎牛埔文史成果

「牛進大學」活動帶著牛隻沿清代古道走入府城。（記者劉婉君攝）

2018-01-15 12:16

〔記者劉婉君／台南報導〕一頭老牛今天早上沿著台南市林森路逛大街，還一路逛進國立成功大學。由成大歷史所副教授陳文松發起的「牛進大學」活動，帶著牛隻沿清代古道走入成大，呈現師生在龍崎牛埔里長達1年的文史調查成果，藉此邀請民眾認識牛埔豐富的人文歷史，並關注牛埔正面臨的環保課題。

陳文松與龍崎牛埔里長陳永和今天帶領學生，與老牛一同從東寧運動公園出發，沿林森路東門路到東門城，再轉勝利路從小西門城門進入成功大學，為一連3天的牛進大學系列活動揭開序幕。

陳文松表示，過去1年他帶學生到牛埔調查，深刻了解牛埔的人文歷史、藝術及當代的課題，希望能與外界分享成果，也強化地方和大學的連結。把牛帶到大學，是因為研究的地方是牛埔，而連接龍崎和府城的182線道，在清代時就是高雄內門到府城的古道，牛是以前最重要的交通工具，台南有很多牛肉湯，不少人吃過牛肉湯可能沒看過牛走路，把牛帶到一般道路上，讓大家回想以前的人是怎麼過生活的，也想起府城和周邊的關係相當密切。

牛進大學系列活動在C-Hub成大創意基地3樓舉行，明天為龍崎牛埔文史調查撰述成果發表會暨耆老蔡全木話家常，今起3天還有早期台灣農村水彩畫特展。

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