竹市成德高中棒球隊 晉級高中棒球硬式木棒組準決賽

竹市成德高中棒球隊晉級高中棒球硬式木棒組準決賽。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-01-15 11:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕全國高中棒球硬式木棒組比賽開打，竹市成德高中以3勝1負、2戰全勝的佳績闖進第三輪準決賽，預計於2月8日於嘉義市立棒球場進行第三階段比賽，首場將正面強碰傳統棒球名校西苑高中。市長林智堅表示，成德高中棒球隊近年表現優異，期許未來賽事能持續創下佳績。

高中棒球運動聯賽是國內青棒的年度重要賽事，106學年度木棒組因參加隊伍高達42支隊伍，故採取四階段方式逐隊淘汰，其中第一階段預賽為循環賽，成德高中分別以10比0、9比2及13比4擊敗新社高中、三信家商及中興高中，取得分組第一名，順利挺進於1月11日開打的第二階段複賽。第二階段複賽成德高中在高雄岡山棒球場展現霸氣，分別以14比4、3比1淘汰崇義高中及善化高中，以兩戰全勝成績輕鬆取得第三階段準決賽資格。

「本次球隊球員的心理素質當相當好，投、打都有把握機會發揮實力！」成德高中總教練陳同霆表示，成德高中打的是團體戰，而不是單打獨鬥，才能在關鍵時刻發揮應有實力。第一、二階段賽程中，黃文鈺跟陳浩霖都把握打擊機會敲出全壘打，而投手陳冠昀及王志煊在關鍵比賽都拿下勝投，加上球隊守護神陳聖平強力關門之下，才能在兩階段都以分組第一的優異表現取得勝利闖入準決賽。

尤其是今年才高一的投手王志煊，首次參加高中棒球硬式木棒組比賽，在第二階段複賽先發面對來勢洶洶善化高中，展現初生之犢不畏虎的精神，完投七局無失分，演出個人代表作，堪稱該場比賽的MVP。「很開心這次幫學校拿下重要的一場勝利」王志煊說，除了比賽前認真觀察對手們的打擊習慣，上場時腦中不斷出現教練的叮嚀，並觀察打擊者的每個小動作，才能把握機會投出關鍵的一次勝投，希望自己未來可以跟偶像陳偉殷一樣站上美國大聯盟，並期待有機會跟陳偉殷同場較勁。

林智堅表示，市府持續扎根棒球運動，提供完善場地、健全培訓制度，一直是市府努力的目標，除每年挹注800萬元培訓基層棒球運動，105年新闢的虎林棒球場除辦理棒球賽事外，也長期提供成德高中棒球隊練習使用。此外，也將持續補助學校基層訓練站及出國比賽經費，讓教練及選手無後顧之憂，繼續為新竹市爭取榮譽。他期勉選手們持續努力，精進球技，未來站上更大的舞台發光發熱。