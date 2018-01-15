觀光局露營專區網頁 今正式上線

2018-01-15 11:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內露營風氣盛，但許多露營區位於濫墾山坡地及水土保持區，嚴重影響民眾安危。為清楚揭露全台露營場地資訊，觀光局設置的露營專區網頁今正式上線，首波將提供內政部營建署、行政院農業委員會林務局、國軍退除役官兵輔導委員會、教育部、觀光局及地方政府等機關盤點的公有露營場資料、「露營安全小錦囊」及已訂定露營相關規範的地方政府網站連結資訊，盼逐步完備國內露營活動相關資訊。

觀光局表示，近年露營成為國人熱門的休閒活動之一，但因涉及露營場經營者的土地違法使用或未經申請核准及開發，為維護國土安全及消費者權益，觀光局於去年11月函請中央部會及地方政府進行露營場盤點，規劃整合設置露營專區網頁。

觀光局依據中央部會及地方政府的盤點結果，在露營專區網頁提供84家公有露營場、觀光遊樂業附設露營場及全國教育類童軍營地資料；另為宣導露營時應注意事項，也提供「露營安全小錦囊」，以及目前已公告露營相關注意事項或要點等嘉義縣、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣政府網站連結資訊，未來也會作為各政府機關的露營活動資訊平台。

觀光局表示，將持續更新露營專區網頁資訊，未來如露營場管理要點經行政院核定後，亦將於該網頁公布周知，期能提供安全的露營活動資訊供民眾參考。