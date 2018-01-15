霧鎖港都星光卻耀眼 小港機場誤封40分鐘（圖輯）

耀眼星星在濃霧中爭奇鬥艷，非常光芒醒眼。（記者張忠義攝）

2018-01-15 10:15

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市小港機場昨晚因一名航管員錯把航道下方一顆「閃爍的星星」，看成入侵機場的無人機，造成機場約有40分鐘所有班機暫停起降，不過，今天凌晨的港都，持續許久的濃霧中，讓幾百公尺外的高樓幾乎看不見，但幾顆耀眼星星，在濃霧中爭奇鬥艷，非常光芒醒眼。

今天凌晨1時許，高雄天空就被濃霧中壟罩，誇張的程度令人咋舌，200公尺外的50樓世貿大樓，就看不見上半部樓層，站在三多商圈中的中山路，看得見大遠百，卻看不到自強路的八五大樓。

夜裡的愛河，沒有昔日浪漫氣氛，不僅黯淡無光而死氣沉沉，從壽山鳥瞰港都，高雄港霧茫茫一片，八五大樓雖然不是很明顯卻隱約可見，但左後方上空的星星非常耀眼，讓濃霧無法遮掩光芒。

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一顆「閃爍的星星」，看成入侵機場的無人機，造成高雄小港機場約有40分鐘所有班機暫停起降。（資料照，記者張忠義攝）

高雄市小港機場昨晚因一名航管員錯誤的判斷，造成班機無法正常起降的烏龍事件。（記者張忠義攝）

高雄港也是霧茫茫一片。（記者張忠義攝）

濃霧中，八五大樓隱約可見。（記者張忠義攝）

這場濃霧來得快，去得也快。（記者張忠義攝）

50樓世貿大樓的上邊樓層，被濃霧遮掩住了。（記者張忠義攝）

從中博高架橋上一眼望去，只看到燈光卻無法明顯看到街景，更別說八五大樓了。（記者張忠義攝）

站在三多商圈中的中山路，看得見大遠百，卻看不到自強路的八五大樓。 （記者張忠義攝）

港都今天凌晨的濃霧非常嚴重。（記者張忠義攝）

夜裡的愛河，沒有昔日浪漫氣氛。（記者張忠義攝）