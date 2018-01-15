疑連線出問題 中央氣象局官網大當機

2018-01-15 09:51
中央氣象局網站驚傳當機，網站現無法進入，無法查詢相關即時的氣溫、雨量、衛星雲圖、地震等即時資訊。（圖擷自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局網站驚傳疑似當機，網站無法查詢相關即時的氣溫、雨量、衛星雲圖、地震等即時資訊，至上午9時許仍未恢復正常。
中央氣象局網站線無法正常運作，造成民眾查詢天氣不便，據《蘋果》報導，氣象局表示，初步研判可能是網路連線出問題，才導致網站資料無法送出，目前正在處理中，請民眾稍待。
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中央氣象局網站驚傳當機，網站現無法進入，無法查詢相關即時的氣溫、雨量、衛星雲圖、地震等即時資訊。（圖擷自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局網站驚傳疑似當機，網站無法查詢相關即時的氣溫、雨量、衛星雲圖、地震等即時資訊，至上午9時許仍未恢復正常。
中央氣象局網站線無法正常運作，造成民眾查詢天氣不便，據《蘋果》報導，氣象局表示，初步研判可能是網路連線出問題，才導致網站資料無法送出，目前正在處理中，請民眾稍待。