士林夜市人氣小吃價格屢創新高 被怨瘋了才會買

近年來，前往士林夜市的人潮下降3成，影響攤販商家的經營收入。（資料照，記者徐義平）

2018-01-15 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，前往台北市知名觀光景點士林夜市的整體人潮下降3成，過去許多小攤販早期僅單賣一種產品的攤販，現在都開始多元經營才能生存，還有民眾爆料，廣泛受到民眾所喜愛、必點的蚵仔煎與生炒花枝，遭到網友點評說「花枝、蚵仔這兩種價格屢創新高，誰要花高價買？」

根據《蘋果》報導，士林夜市自治會副會長黃孝敏指出，現在夜市的店家為了迎合觀光客的需求，蒐集觀光客們所喜歡的各種台菜，好讓他們在逛士林夜市時能吃個夠，例如：原本專賣牛排，但因為品項單價比較高、客人也會少，現在就也跟著賣炒飯、熱炒等觀光客所愛的菜色，對收入也是有所幫助。

近年來，士林夜市通貨膨漲的緣故，2012年4月調查發現，由於油電雙漲政策，當時士林夜市招牌小吃蚵仔煎，從每盤50元漲價至60元，漲幅約有2成；目前許多民眾前往士林夜市時，必點小吃「生炒花枝」平均價格約80元。

網友看到新聞消息後紛紛回應，「吃個花枝，當做在吃牛肉麵阿，我看瘋了才會買。」、「好吃，但是太貴了，小時候吃一碗才50元」、「生炒花枝到處都有，為何一定要到士林夜市」、還有人回覆：「租金才是最大的問題，加上士林夜市全部賣的東西都差不多，沒有特色。」