本週天氣一天比一天溫暖 彭啟明：像春天的感覺

相較於上週的嚴寒，本週天氣溫暖舒適，白天高溫可以到23度以上，並且持續回溫。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-15 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕相較於上週的嚴寒，本週天氣溫暖舒適，白天高溫可以到23度以上，並且持續回溫，週三晚水氣增多，各地都會有有些許雨勢，但變化不大，下波變冷的時間預計在8天之後，也就是一月下旬。

氣象達人彭啟明在臉書表示，本週天氣晴朗回溫很多，白天的高溫可以到23至25度，預計未來幾天每天上升1度，會讓人感受非常舒適「像是春天的感覺」，不過仍要留意日夜溫差；彭啟明建議民眾可以好好把握今起三天的好天氣，可以盡快曬洗衣物，後天（17日）下半天開始，南邊的水氣北上，加上東北風略為增強，全台都有機會出現短暫降雨，溫度也會稍降一些，但變化不大。

彭啟明指出，下一波會變冷，可能要等到8至9天之後，也就是一月下旬，但目前的變動空間仍大，包含冷空氣行經位置及強度的預測，還沒有太高的參考價值，不過還是提醒民眾，氣候統計上冬天最冷就在一月，有上週寒流的經驗，要做好準備才可以妥善面對寒冷的冬天。

由於天氣穩定，中南部的風力變弱，這對空氣汙染擴散比較不容易，同時也可能有一些境外移入，都會墊高空氣汙染物濃度，前兩天高雄已經有明顯的紅害，預測上中南部都有機會到達敏感族群不健康等級。