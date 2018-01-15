無力繳房租、找工作不易 「斷臂阿嬤」賣烤地瓜

2018-01-15 00:20

〔記者蔡文居／台南報導〕「斷臂阿嬤」小敏因要照顧6歲孫子，還有8旬雙親，以賣臭豆腐維持家計，因生意不好，加上工作不易找，房租繳不出來，讓她幾乎走投無路。在人安基金會的協助下，她週日在台南市富農街一段開賣烤地瓜，首日僅有零星個位數顧客前往捧場，地瓜也沒賣完。她希望能自食其力，讓一家人不致流落街頭。

小敏阿嬤年輕時因為工作導致左手手臂遭截斷，身為單親媽媽仍努力工作養大3個女兒，後來擺攤賣臭豆腐收入稍微有好一點，但搬到永康後生意卻不如以往，去年7月又搬到富農街現址。2位已成家的女兒各有各自家庭照顧的壓力，難有餘力照顧他們，另一位則已幫她背負40萬元債款，也無能為力。

她說，臭豆腐現在不好賣，房租1個月2萬元，生意不好，根本繳不出房租，而且孫子患有氣喘，得常上醫院，為了生活，還曾被迫跟地下錢莊借錢，有時甚至想自己一了百了，但看到年邁雙親與孫子，心中又充滿不捨，只好咬緊牙根硬撐下去。

小敏阿嬤的困境，經人安基金會台南平安站長黃坤吉輾轉得知，他主動連繫她是否需要幫忙，並輔導她在既有的臭豆腐生意之外，也在富農街一段的店旁擺攤賣烤地瓜。

黃坤吉表示，只要是清寒單親媽媽和婦女，有中低收入或清寒證明，如果願烤地瓜，該基金會免費出借地瓜車一部，以及免費提供3袋各50斤的地瓜、50斤木碳1包及5000個紙袋。之後收入一半做為生活費，另一半則供進貨地瓜。賣烤地瓜只是階段性提供弱勢民眾一個謀生管道，讓有困難的民眾有機會度過難關，也歡迎大家前往幫阿嬤捧場，協助她度過難關。