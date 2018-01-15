新竹都城隍269週年誕辰 林智堅率隊上香祈福

2018-01-15 00:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹都城隍廟15日將舉行都城隍公爺269週年聖誕千秋大典，14日晚間起即輪番展開祝壽公演，相當熱鬧，新竹市長林智堅14日晚間11時，率市府團隊前往都城隍廟，依循古禮向城隍爺祭拜、禮讚並祝壽，祈求都城隍爺保祐國泰民安、風調雨順、市政昌隆。

林智堅表示，新竹都城隍廟是台灣最大的城隍廟，也是全省位階最高的城隍神祇，城隍信仰與遶境祈求平安活動，傳承先人古禮，展現深厚文化底蘊，也是新竹地區宗教及文化領域的重要特色，每年「竹塹中元城隍祭」傳承百年宗教文化，提升眾人對宗教歷史的深層認識，更成為新竹市文化品牌之一。

每年農曆11月29日為城隍爺生日，祝壽儀是從前一日晚間陸續展開，至29日當天，各地分靈廟及境內的信眾，也都會前往都城隍廟祭祀朝拜，表示信仰虔誠，而都城隍廟週遭有各式傳統的民俗藝陣精彩演出，體現宗教文化精神，是一年一度難得一見的熱鬧景象。

林智堅指出，新竹都城隍廟致力於社會公益，例如協助清寒個案，給予急難救助金、喪葬補助費、清寒獎學金、學雜費、發放愛心白米等實質幫助等公益，讓許多民眾受惠，感念都城隍爺的慈悲護佑，他同時藉這個機會感謝新竹都城隍廟管理人、委員與眾信徒對社會的付出。