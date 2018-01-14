獨家》鳥友為牠瘋狂！石門水庫「超級迷鳥」驚喜報到

在石門水庫現蹤的稀有冬候鳥「紅胸鶲」。（桃園市野鳥學會總幹事葉嘉嵩提供）

2018-01-14 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫水情正好，最近出現一隻稀有的冬候鳥「紅胸鶲」也造成鳥友大轟動，假日總吸引大批鳥友攜帶大口徑的照相機進駐，上百支「大砲」就在中線梅園的小小公園內排排站，迫不急待想碰運氣一睹羽色豔麗、胸部橙紅色的「紅胸鶲」英姿，即使驚鴻一瞥也好，有人還連跑了好幾趟。

桃園市野鳥學會總幹事葉嘉嵩表示，或許大家對身長11至13公分的「紅胸鶲」還很陌生，因為牠是幾年前才從「紅喉鶲」西方「亞種」獨立出來的新鳥種，紅胸鶲的下喙基肉黃色，可以與很相似的紅喉鶲區別外，紅胸鶲夏天在西伯利亞繁殖，冬天南遷到中國南部、泰國、馬來西亞度冬，台灣是在度冬區域的邊緣，每年只有很少量的個體被發現，被鳥友稱為「超級迷鳥」。

葉嘉嵩說，去年底在石門水庫現蹤的這隻「紅胸鶲」是雄鳥，外型非常漂亮，對鳥友來說魅力更是無法擋。由於紅胸鶲停留時間最多只到3月，鳥友無不把握難得的賞鳥和拍鳥機會，紛紛前進石門水庫；他說，紅胸鶲的叫聲是練續的「特兒…」聲，跟同地點出現的綠繡眼「急、急…」聲不同，建議鳥友可以仔細耹聽鳥的聲音來尋找。

石門水庫風景區周邊高山環繞，滿水時水域面積約8平方公里，水庫全長28.5公里，誘鳥植物多，適合鳥類棲息、活動、覓食、築巢、繁殖下一代，桃園市野鳥學會的調查發現，石門水庫風景區內的野鳥有210種之多，堪稱是北台灣最佳賞鳥地點之一。

駐守石門水庫的保七總隊第二大隊為維護珍貴鳥類棲息處所、生態環境與遊客安全，經常得充當鳥類保育員，到場拉出管制線並勸導鳥友賞鳥時保持距離、保持安靜。