桃園第一個低碳旅遊場域 遊石門水庫明年限乘低碳運具

石門水庫風景優美。（記者李容萍攝）

2018-01-14 22:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天前往石門水庫出席「國家地理野生動物路跑」時表示，石門水庫的供水地區涵蓋桃園、新北約350萬人口的用水，為平衡石門水庫園區環境保護與交通運輸壓力，市府將在大溪溪洲設置「觀光服務中心」及「低碳轉運站」，提供「停、轉、乘、玩、買」的服務，打造桃園第一個低碳旅遊場域。

負責規劃的市府觀光旅遊局今晚受訪指出，此工程已完成規劃及細部設計作業並配合相關審查及執照請領作業，預計今年2月工程發包，今年底完工，並於明年初開始營運。

鄭文燦表示，市府會做好石門水庫生態保育工作，所執行石門水庫及大漢溪跨域亮點計畫最關鍵的計畫，即為活化石門水庫園區改變現行旅遊模式，將在石門水庫設置溪洲低碳轉運中心，引進電動汽機車、腳踏車，打造生態旅遊、健康路跑的聖地。

這是桃園第一個低碳旅遊場域，市府將投資1億4800萬元，在溪洲1號、2號沉澱池約9公頃範圍設置「低碳轉運站」、「觀光服務中心」及五星級露營地，作為遊客來到石門水庫低碳旅遊的第一站，提供「停、轉、乘、玩、買」的服務，未來進入水庫園區都將轉乘低碳電動遊園車或騎乘腳踏車、跑步等方式進入石門水庫。

另在觀光服務中心除提供旅遊資訊服務規劃導入相關運動周邊服務業種，還有餐飲等服務；露營區將提供85個團體、親子與露營車專屬營位，並規劃有浴廁、提供飲用水、夜間照明、警衛駐守、電源插座、水陸域遊戲區等，提供過夜的旅遊體驗。