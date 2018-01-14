超級星期天！角板山比過年熱鬧 北橫塞爆

「新溪口吊橋」營運第二天吸引逾2500人次登橋。（記者李容萍攝）

2018-01-14 22:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區全長303公尺的「新溪口吊橋」、「羅浮溫泉泡腳池」昨天啟用，新景點加持，加上「角板山梅花季活動」進入第二天，天氣回暖，今天利用假日上山踏青遊客眾多，且比昨天還多、比過年還熱鬧，經統計吸引遊客約5萬人次前往，造成往角板山的北橫公路大塞車，並塞到大溪的百吉隧道口，讓不少塞車遊客大嘆掃興。

桃園市警局交通大隊、大溪警分局除加強交通疏導和管制，也建議遊客選擇平日前往旅遊，避免塞車影響出遊心情。

到底有多塞？有鄉民就在批踢踢實業坊PO文，告知大家「角板山賞梅車潮已經癱瘓北橫了，裡面車位滿了、 路邊也停滿了。天氣溫暖，四輪別再上山了，公車也會坐到天荒地老，建議改用任意門或騎單車等二輪交通工具，對了，除了梅花，櫻花也開了幾株。」

市警局交通大隊長李建民表示，這兩天的假日角板山附近道路規劃行人徒步區，並於角板山中正路、仁愛路口管制車輛進入，但因為上山的車潮、人潮太多，在進入角板山前的介壽國中開闢臨時停車場，角板山公園的上台地停車場、下台地仁愛停車場及復興區農會停車場兩天都滿場外，北橫公路和附近道路沿線也都停滿小客車，尤其是今天幾乎從上午10點以後上山車輛開始塞在路幅狹窄的北橫公路上。

復興區長曾志湘呼籲欲利用假日上山旅遊的民眾，務必注意活動會場周邊停車空間已滿，除了新溪口吊橋、羅浮溫泉每週二的休園日，可選擇平日前往，以獲得良好旅遊品質。