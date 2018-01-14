孟加拉捕獲野生平鎮主席？網友：怎麼穿得這麼好看！

孟加拉當地人在穆斯林大集會上，穿著前平鎮市代表會主席的背心，被網友大讚「為什麼能穿得那麼帥？」。（翻攝自吳建衡 Ed Wu Photography）

2018-01-14 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕「平鎮市代表會主席、彰化市長候選人，竟然通通現身孟加拉穆斯林大集會？」攝影師吳建衡在孟加拉拍下許多身穿台灣回收衣物的當地人，讓網友驚呼「為什麼穿起來這麼好看？」

孟加拉近日正在舉行穆斯林大集會（Bishwa Ijtema），曾帶著「電音三太子」環遊世界的攝影師吳建衡，也到場共襄盛舉。他在臉書上貼出當地人身穿台灣政治人物背心的照片，打趣表示「平鎮市代表的黃主席，你回收的競選背心漂流到了孟加拉大拜拜的現場，而且被當地人買走了，在此告知你一下。」

網友紛紛留言回應「一秒當主席，太值得了」、「差一點以為是本人」，多數網友都驚呼，競選背心竟然能被孟加拉人穿得那麼時尚、那麼好看，毫無違和感。

吳建衡也捕捉到另一名穿著台灣競選背心的當地人，發文指出，「其實這些衣服都是被集中回收之後，用海運貨櫃運送到開發中國家，再低價販售給當地人來賺錢的，並不是真的環保。」

吳建衡表示，因為很少有外國人到孟加拉，孟加拉人對各種外國事物都抱有高度興趣。這次看到當地人穿著台灣的競選背心，讓他覺得很有趣，但也希望政治人物應該少做一些背心。

此外，在海地、衣索比亞等開發中國家，吳建衡都曾看過台灣的中小學制服，他建議台灣的制服應該實施回收制度，不需要讓每個家庭一再購買，除了可以減輕部分家庭的負擔，也能減少地球資源的浪費。