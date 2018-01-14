明陽光露臉持續回暖 台灣水氣稍增、東半部局部短暫雨

溫度回暖，天氣穩定，民眾紛紛走出戶外。（記者方賓照攝）

2018-01-14 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日各地天氣穩定、陽光露臉，溫度持續回升，但水氣微增，北部雲量增多，東半部地區有局部短暫雨。各地夜晚、清晨偏涼，西半部日夜溫差仍大，須注意調整衣著。

中央氣象局預報，溫度部分，明日各地陽光露臉，持續回溫，白天高溫約22至26度，南台灣有機會來到28度，溫暖舒適。明日清晨中北部、東北部空曠地區低溫仍只有11至13度，日夜溫差可能達到10度以上，南部、花東地區清晨約12至15度，變化幅度很大，須特別注意。

天氣風險公司指出，未來這週的冷空氣活動都較偏北，短期間內台灣附近不至於再有強冷空氣南侵，因此暫時不必擔心有明顯的低溫發生。

降雨部分，中央氣象局預報，明日水氣會稍微增加，東半部有局部短暫雨，北部地區雲量會稍微增多，中南部則不受影響。

天氣風險公司表示，明日與週二（16日）台灣仍受到偏東風、東南風影響，東半部降雨機率稍微提高，西半部維持晴到多雲的天氣；到週三（17日）微弱鋒面掠過，週四（18日）東北季風稍微增強，迎風面地區降雨機提高，溫度也會稍微下降。

空品方面，明日中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」（對敏感族群不健康）；北部、竹苗及金門、馬祖為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。

中央氣象局也提醒，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，海邊活動及海上作業請注意安全；中南部地區及馬祖易有低雲或霧影響能見度，行車請注意安全，有交通需求請留意航班資訊。