百貨公司設「寄男友區」 消費者莞爾

中友百貨在特賣會場設「寄男友區」。（記者張菁雅攝）

2018-01-14 15:03

〔記者張菁雅／台中報導〕百貨公司除了提供寄物服務，還能「寄男友」？台中市中友百貨正舉辦網路女裝品牌特賣會，現場規劃「寄男友區」，只見坐在這裡的男生不是滑手機就是發呆，甚至還有人睡著了。有民眾拍下照片PO網，稱讚百貨公司貼心，其他網友也說讚，還有人問為何沒有「寄老公區」。

有民眾到中友百貨特賣會場，赫然發現這裡竟然有看板寫著「寄男友區」，還設置一排椅子，讓被寄放在這裡的男友們休息。他在臉書PO照表示，百貨公司如此貼心，讓女人盡情閃刷，男人負責埋單及提貨，這家百貨公司企劃主管肯定是女的。

其他網友也紛紛按讚，有女網友說，這樣可讓女友買得開心，男友暫時放生。也有人問，為何沒有「寄老公區」？難道是老公都不陪老婆逛街。

中友百貨表示，「寄男友區」只有在舉辦網路品牌服飾特賣會時才設置，因為這些品牌使用的場地大，有足夠的空間，且因為品牌吸客力強，在現場試穿都要排隊，陪逛的人會很累，企劃人員才會想到規劃一處空間讓陪逛者休息，而這些品牌的客層年紀較輕，多數還沒有結婚，所以取名為「寄男友區」。

許多人看到「寄男友區」，都莞爾一笑。陳小姐說，這樣就不怕男友陪逛陪得不耐煩。黃先生則表示，有地方可以坐著休息，又不必擠在女生群中，對多數男生來說是「德政」。