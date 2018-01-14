非洲象保育員將退休 壽山動物園已安排人接手

壽山動物園的人氣動物非洲象「阿里」，左為保育員張永興。（壽山動物園提供）

2018-01-14 15:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園照顧非洲象「阿里」的保育員張永興，明年即將退休，傳出「阿里」恐憂鬱拒食而死？對此，園方駁斥此說法，強調3年前已安排代班保育員，且之前張永興請假8、9天，「阿里」依舊照吃照拉。

張永興與「阿里」共處39年，培養深厚感情，能配合張永興的口令，做出蹲趴動作，但張明年將提前退休，有專家憂心說，大象很聰明，國外有象伕死亡，大象憂鬱拒食而死，「阿里」若失所依，後果難以想像。

對此，壽山動物園主任莊絢智表示，3年多前，張永興的代班人退休後，另安排年輕的保育員白博元代班，平日的照顧工作沒多大問題。

白博元受訪時說，3年前剛接手時，「阿里」對他有戒心，會以象鼻捲石頭或糞便丟他，但現在「阿里」已經不會有這些動作，他也可以輕拍「阿里」身體。

白博元說，不過，「阿里」有時情緒化，為了己身安全，他只能隔著柵欄餵食，不像張永興能進入柵欄內照料。但對於媒體報導阿里恐因張永興退休後，憂鬱拒食而死？他認為誇張些，因之前張永興曾請假8、9天，「阿里」依舊照吃照拉。

園方強調，「阿里」是頭母象，已經44歲，相當於人類年齡約5、60歲，等於是頭「阿嬤級」大象，不可能再懷孕。至於是否遷居到木柵動物園，與另兩頭母非洲象作伴？園方認為搬遷過程與如何適應，都是大問題，需從長計議。

「阿里」今天開心的曬太陽。（記者葛祐豪攝）