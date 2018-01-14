梅開山城笑 高雄寶來湧賞梅人潮

六龜竹林休閒農業區賴家古厝後山坡11公頃梅園，滿山遍野的花海十分吸睛。（記者蘇福男攝）

2018-01-14 14:58

〔記者蘇福男／六龜報導〕連日寒流來襲、氣溫陡降，催出高雄六龜區寶來山區梅花怒放，開花率逾7成，六龜區公所趁勢舉辦「梅開山城笑，花賞寶來趣」活動，吸引大批民眾扶老攜幼上山賞花泡溫泉。

高市梅樹種植面積廣達1366公頃，比南投還多，高居全台第一，其中，又以桃源區819公頃佔6成最多，其次是六龜250公頃、那瑪夏177公頃、甲仙115公頃。

六龜區長宋貴龍表示，六龜竹林休閒農業區452公頃農園，梅園佔有150公頃，連日來氣溫驟降，賴家古厝、三叉工坊、浦來溪頭社戰道和煤礦民宿等地的梅花綻放，滿山遍野的雪白梅花，美不勝收。

六龜山區今天風和日麗、陽光普照，六龜公所舉辦的「梅開山城笑，花賞寶來趣」活動，吸引不少民眾扶老攜幼上山踏青賞花，主場地賴家古厝後山坡11公頃梅園，一片雪白花海十分吸睛，市長陳菊也特地上山賞花。

來自鳳山的張文馨，從臉書資訊得知賞花活動，今天和家人趕早來寶來賞花，親眼目睹梅花花海驚艷不已；來自三民區的劉小姐，也是首次上山來賞梅花，驚嘆高雄竟有如此賞花秘境。

宋貴龍表示，三叉工坊附近百年梅樹區60多棵梅樹，屬胭脂梅，每株梅樹都在山坡佇立超過1甲子，海拔650公尺的梅礦民宿，花海也很壯觀，民眾想要與梅花留下美麗回憶，每天上午10點前或下午3點到5點，是最佳拍攝時機。

賴家古厝與後山坡的梅園相映成趣。（記者蘇福男攝）

梅園小徑處處都是賞花秘境。（記者蘇福男攝）