3萬鑽戒指摸彩 土庫櫻花祭辦「半馬」路跑

土庫農會將結合土庫櫻花祭活動，第一次舉辦「半程馬拉松」。（記者詹士弘攝）

2018-01-14 14:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕土庫鎮馬光國中前「櫻花大道」櫻花祭活動，是土庫年度盛事，土庫農會為了讓櫻花祭活動更多元化，4月1日將首度舉辦半程馬拉松，即日起接受報名，土庫鎮農會及在地廟宇順安宮、南天宮聯手提供超豐盛的補給品。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰指出，馬光國中前雲101道兩側種滿有上千棵俗稱羊蹄甲的印度櫻花，每年3至5月是花期，美不勝收，為了讓全國、甚至世界看見土庫，首度舉辦土庫櫻花半程馬拉松路跑，邀請全國的跑友一起上「櫻花大道」，看見土庫的美。

土庫鎮農會理事長王淺表示，為了迎接外來的跑友，在地企業及廟宇贊助了許多物資，補給品有在地美味滷豬腳、烤雞、鹹菜鴨、牛肉、炸土魠魚等，十分豐富。

聯合主辦的台灣全民運協會理事長游明德表示，比賽規畫了半馬組、10公里挑戰組及5公里休閒健走組，即日起到2月23日受理報名，前200報名者可獲醬油一瓶，前500名贈送面膜一片，珠寶業者林瑞燕則提供價值近3萬元真鑽戒指供摸彩，創全國路跑首例。

土庫鎮農會及在地廟宇順安宮、南天宮聯手提供超豐盛的補給品。（記者詹士弘攝）