搶救花東觀光，政府砸錢補助旅行社、航空公司包機，載客來旅遊。（資料照，記者王峻祺攝）

2018-01-14 14:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為鼓勵國際旅客到花東旅遊，交通部觀光局祭出獎助要點，經營國際包機業務的航空公司和旅行社，須連續4個月以上，且每週至少兩來回架次的定期包機，直飛花蓮或台東機場未有定期航線的新興航線；只要該班機搭乘旅客超過100人，日韓地區每來回架次就補助30萬元，東南亞（除菲律賓）地區每來回架次補助25萬元，港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每來回架次補助15萬元。

觀光局表示，該獎助要點即日起生效，補助期限至明年底。

去年我國來台旅客連續3年突破千萬，但仍有部分旅遊業者表示，多數國際旅客旅遊範圍仍集中於大台北地區，加上停留天數不長，行程安排很難到花東地區，花東仍是觀光產業「重災區」。

觀光局表示，花東境外定期包機來台獎助要點獎勵對象為經營國際包機業務的航空公司或旅行社，獎助費用以每來回架次申請。獎助要點規定，業者須連續4個月以上，且每週至少二來回架次之定期包機，直飛花蓮或台東機場未有定期航線的新興航線，補助其前28架次。

國外旅客實際搭載數超過100人：日本及韓國地區每來回架次補助30萬元，東南亞（除菲律賓外）地區每來回架次補助25萬元，港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每來回架次補助15萬元。

觀光局表示，若每架次客座數140座以下，外國旅客不滿100人，但載客率達7成者，就能依照各客源市場額度依旅客數比例核給。

至於每架次客座數高於140座，外國旅客不足100人者／客座數140座以下，外國旅客載客率未達7成者：日本及韓國地區每位外國旅客單程補助800元，東南亞（除菲律賓外）每位外國旅客單程補助600元，港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每位外國旅客單程補助400元。

另外，以包機一架次搭配定期航班者，包機費用之獎助額度，依規定額度2分之1計算。