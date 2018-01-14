醫界人生》興濟宮創藥籤數之最 高國欽為保生大帝新增30首

高國欽（右三）從小就是保生大帝信眾，他發現藥籤並非迷信之物。（記者蔡文居攝）

2018-01-14 14:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南祀典興濟宮供奉保生大帝醫神，現有藥籤330首，是全國保生大帝廟宇中最多和最完備者。興濟宮顧問、中醫師高國欽將其臨床經驗和藥籤結合研究，為保生大帝增30首藥籤，今天發表「祀典興濟宮保生大帝藥籤詮解」一書，期能結合藥學、歷史和文化成為經典鉅作。

祀典興濟宮表示，雖然目前醫學科技進步，但祀典興濟宮還是經常有信眾生病前來求取藥籤。興濟宮原有藥籤為內科120首、兒科60首、外科60首和眼科90首，總計330首，如今再增加高國欽添補的30首內科方，致藥籤數達360首，創全國保生大帝廟藥籤數量之最。

高國欽說，他從小就是保生大帝信眾，待他就讀中醫投入臨床醫療時，發現藥籤並非迷信之物，深入研究證明藥籤是可以經過科學考證，絕大部份還是出於名書、名醫之手，因此全心投入研究，加上多年行醫經驗，再經神示同意，更廣增內科方30首。

高國欽的「祀典興濟宮 保生大帝藥籤詮解」一書已付梓，今天在祀典興濟宮舉辦新書發表會，有很多他的病患也前來購書支持。包括立委陳亭妃、王定宇，市議員唐碧娥、陳怡珍、呂維胤等人，成功大學副校長林從一、台南市中醫師公會理事長蘇守毅、西醫師賴俊良等數十位中、西醫界人士也出席。

興濟宮董事長吳漢清表示，對於高醫師傾全力搜入這本藥籤詮解之精神相當感佩，尤其在當今功利社會掛帥之下，肯如此無私奉獻者相當罕少。

高國欽認為，廟宇之美多元化，唯獨藥籤之美被忽略，因而寫出這本書只是生平心願其中之一，未來他將朝向成立專業中醫圖書館，容納十萬冊專業中醫書籍，讓更多的人可以從中學習更多中藥方面的知識，並發揚保生大帝醫神之威名。