高鐵橋下寶山路裂縫「坑人」 將重鋪並設自行車道

新竹縣議員邱振瑋說，寶山路的裂縫高低差約5公分，長度超過200公尺，他目睹機車騎士行經時，輪胎因陷入裂縫撇了一下，險象環生。（記者廖雪茹攝）

2018-01-14 14:06

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣通往台3線風景區、寶二水庫的寶山路（竹83線），是鐵馬熱門路線，但在高鐵橋下路面卻出現下陷、裂縫，威脅用路人的安全；寶山鄉公所表示，將斥資5700萬元經費修復寶山路路面，並將設施6公里長的自行車道，爭取在年底前竣工。

寶山鄉鄉長邱坤桶表示，寶山路沿線有愛迪生、比佛利、華邦等大型社區，通往寶山國小、寶二水庫，也是到台3線、北埔鄉的要道，拓寬成現行兩線道已逾10年；但可能受到地層因素影響，1年多前在高鐵橋下地面出現多處凹陷和裂縫，並往前、後延伸。

縣議員邱振瑋說，寶山路的裂縫高低差約5公分，長度超過200公尺，他目睹機車騎士行經時，輪胎因陷入裂縫撇了一下，險象環生，隨即建請縣府養護科在農曆年前先行修補，並設法改善。

寶山鄉公所工務課長林政勳表示，寶山路裂縫經評估不致影響高鐵正常運作，但鄉長邱坤桶為維護行車安全，在縣府和議員的支持下，研擬寶山路路面改善計畫。

林政勳說，此計畫獲交通部公路總局補助4700萬元，縣府和公所配合1000萬元，總經費5700萬元，現正辦理規劃設計招標作業，將從0到1.2公里處路面，重新刨鋪柏油，並整修高鐵橋下擋土牆。

林政勳表示，寶山路平均寬度13.5公尺，但山路蜿蜒且坡度起伏大，將從起點（水仙路口）到6公里處的道路右側，規劃一條約1.5公尺寬的自行車道，透過劃設標線和塗料做醒目的區隔，以提升車友的行車安全。此工程爭取在年中發包工程，年底竣工。