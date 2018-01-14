上山爭睹梅花 台南梅嶺塞爆

遊客爭睹梅花，梅嶺塞爆，車流回堵到台3線。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-01-14 13:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕寒流離去，各地開始回溫，台南出現晴朗好天氣，又適逢假日，遊客湧入楠西區梅嶺爭睹梅花盛開的美景，環山道路車流塞爆，玉井警分局動員交通管制，也呼籲民眾暫時不要前往。

去年沒有颱風的損害，加上近來強烈冷氣團接踵而來，讓梅嶺的梅花盛開，被譽為10年來最漂亮，目前綻放率超過6成，美不勝收，吸引民眾遊賞。

今天上午，因遊客不斷湧入，700位的停車場很快就擠滿了，前往梅嶺上的道路被塞爆，原本20分鐘的行程，1個小時都無法開抵，玉井警方一早就動員趕往疏導，相當辛苦。

這是近3年來當地最大的交通流量，雖然警力動員交管，民眾仍持續湧進，近午時，車陣甚至回堵山下的台3線，幾乎動彈不得。

玉井警分局交通組長邱士力表示，除了台3線號誌控燈之外，並於山上的伍龍步道附近進行管制，讓車流在半山腰迴轉，協助紓解。

邱士力說，交通大隊也派員於玉井前往楠西的道路支援，梅嶺真的很塞，他籲請還在台3線的民眾，考慮是否上山，利用平常日再來，以免敗興而歸。

梅嶺梅花盛開，遊客湧入。（記者吳俊鋒攝）