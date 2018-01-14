想知大魚池ㄟ傳奇？《老二媽西屯省親故事》報你知

眼淚至今仍依稀留在老二媽臉龐，充滿人神之間的親情交流，非常特別。（記者許國楨攝）

2018-01-14 14:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市每3年1次的『老二媽西屯省親活動』今年農曆3月即將舉行，為迎接此一全台特有民俗活動，「台中市丹慶季媽祖會」與「西屯公所」邀請鄉土文史專家與學者深入訪查編撰紀錄成冊，歷時2年共同完成「老二媽西屯省親的故事」今天舉行新書發表會。

除老二媽省親活動精華與典故完整呈現外，並介紹西屯老街古早行業，藉此讓讀者認識西屯豐富的人文歷史與在地美食。

「台中市丹慶季媽祖會」理事長廖福龍今天在新書發表會中說，媽祖是台灣民間最普遍的信仰，全台逾1000家媽祖宮廟，台中西南屯地區則流傳一則傳說故事，嘉慶年間西屯大魚池廖家閨女前往南屯萬和宮依靈成為老二媽，其母親不捨女兒升天前來萬和宮探視，母女相會之際留下眼淚，成為全台獨特「廖姓媽祖」。

為解思親之苦，每三年老二媽會返回西屯大魚池省親，當地廖姓等居民自組「丹慶季媽祖會」，定期恭迎「老二媽」返回烈美堂，二百多年來，眼淚至今仍依稀留在老二媽臉龐，充滿人神之間的親情交流，非常特別，已登錄為台中市的無形文化資產。

直到如今，每3年1次的「老二媽回西屯省親」已是西南屯人的地方盛事，2天1夜的「老二媽」回鄉遶境路途，則受到信徒的膜拜、歡迎，造就了屬於「台中媽祖」特有的傳說。

會中同時展示了老二媽繞境時搭乘，已有二百多年歷史的神轎，廖福龍說，新書內容介紹二百多年來老二媽的精彩活動與典故，並介紹西屯區老街老店，文史景點與特色美食，是一本結合民俗、文化與休閒的專書，藉此讓民眾認識西屯豐富的人文歷史與在地美食，同時可作為遊學生子的鄉土教材及按圖索驥的旅遊書籍。

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「台中市丹慶季媽祖會」理事長廖福龍今天在新書發表會簡述內容。（記者許國楨攝）

老二媽的專屬神轎（圖右）已有二百多年歷史。（記者許國楨攝）