想知大魚池ㄟ傳奇？《老二媽西屯省親故事》報你知

眼淚至今仍依稀留在老二媽臉龐，充滿人神之間的親情交流，非常特別。（記者許國楨攝）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市每3年1次的『老二媽西屯省親活動』今年農曆3月即將舉行，為迎接此一全台特有民俗活動，「台中市丹慶季媽祖會」與「西屯公所」邀請鄉土文史專家與學者深入訪查編撰紀錄成冊，歷時2年共同完成「老二媽西屯省親的故事」今天舉行新書發表會。
除老二媽省親活動精華與典故完整呈現外，並介紹西屯老街古早行業，藉此讓讀者認識西屯豐富的人文歷史與在地美食。
「台中市丹慶季媽祖會」理事長廖福龍今天在新書發表會中說，媽祖是台灣民間最普遍的信仰，全台逾1000家媽祖宮廟，台中西南屯地區則流傳一則傳說故事，嘉慶年間西屯大魚池廖家閨女前往南屯萬和宮依靈成為老二媽，其母親不捨女兒升天前來萬和宮探視，母女相會之際留下眼淚，成為全台獨特「廖姓媽祖」。
為解思親之苦，每三年老二媽會返回西屯大魚池省親，當地廖姓等居民自組「丹慶季媽祖會」，定期恭迎「老二媽」返回烈美堂，二百多年來，眼淚至今仍依稀留在老二媽臉龐，充滿人神之間的親情交流，非常特別，已登錄為台中市的無形文化資產。
直到如今，每3年1次的「老二媽回西屯省親」已是西南屯人的地方盛事，2天1夜的「老二媽」回鄉遶境路途，則受到信徒的膜拜、歡迎，造就了屬於「台中媽祖」特有的傳說。
會中同時展示了老二媽繞境時搭乘，已有二百多年歷史的神轎，廖福龍說，新書內容介紹二百多年來老二媽的精彩活動與典故，並介紹西屯區老街老店，文史景點與特色美食，是一本結合民俗、文化與休閒的專書，藉此讓民眾認識西屯豐富的人文歷史與在地美食，同時可作為遊學生子的鄉土教材及按圖索驥的旅遊書籍。
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「台中市丹慶季媽祖會」理事長廖福龍今天在新書發表會簡述內容。（記者許國楨攝）
老二媽的專屬神轎（圖右）已有二百多年歷史。（記者許國楨攝）
台中市丹慶季媽祖會與西屯公所邀請鄉土文史專家與學者深入訪查編撰紀錄成冊，歷時2年共同完成「老二媽西屯省親的故事」今天舉行新書發表會。（記者許國楨攝）