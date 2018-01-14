桃市五酒桶山擬闢公園 護樹團體開「挖土機」抗議

護樹團體認為，蘆竹區五酒桶山自然生態豐富，應該好好維護，不應闢建公園。（記者陳昀攝）

2018-01-14 13:58

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府規劃在蘆竹區五酒桶山開闢生態公園，並獲內政部核定闢建聯絡道，工程已上網招標，護樹團體今天發起抗議連署，要求市府「懸崖勒馬」，暫停開發並實施環境影響評估；立法委員陳學聖到場力挺，承諾他將提案修改中央森林法，也呼籲市府自主訂定更符合民情的樹木保護自治條例。市府工務局派員回應說，市府是依法開闢公園，將以生態原則進行低密度開發。

桃園護樹行動聯盟、桃園在地聯盟、台灣樹人會等團體今天在五酒桶山登山步道入口處抗議並發動連署，小朋友騎著玩具挖土機撞倒紙箱打造的樹，象徵生態被破壞，獲得不少登山民眾響應，他們指出，五酒桶山有豐富山林生態，不需要再闢公園和水泥建設，且蘆竹屬於地質敏感區，不該這樣大興土木。

他們說，反而是平地的公園綠地及護樹不足，且採用的罐頭遊具幼兒化、缺乏挑戰性，對兒童身心發展沒有幫助，對於青少年、老年及身心障礙者的共融性也不足。

護樹團體控訴，六都中僅桃園沒有樹木保護的地方自治條例，中央「森林法」對老樹的認定標準又過嚴，像是要求樹齡100年、樹胸直徑需150公分才受保護，桃市府遵行這項標準，許多開發案都能為所欲為地砍伐樹木，令人不忍；登山民眾也多表贊同，認為不需要再做開發，桃園已經有很多公園，希望能保留此處的原始面貌。

陳學聖指出，五酒桶山後山已有汽車聯絡道，前後山現行人車分流措施合宜，沒有再於前山開發聯絡道的必要；他也要提案修改森林法，預計1月下旬舉行公聽會，也呼籲地方政府不要再「怠惰不作為」，應訂定更符合居民期望的樹保自治條例。

工務局景觀技防災科科長高必嫻回應說，「五酒桶山公園及聯絡道路新闢計畫」是前縣府時期，於2013年經內政部核定的都市計畫，當時雖通過15米寬道路，但市府基於生態保育，決定先以3米寬的無障礙生態步道為主，且因沒有大規模開挖土方，環保局已認定不必實施環境影響評估。

高必嫻表示，聯絡道不會影響到現有步道的景觀，且非緊急狀況不會開發；公園部份，她強調，只是將既有的設施重新整理、維護，讓登山客有更好的環境可以休憩。