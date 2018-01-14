傳遞愛與溫暖！ 54戶寄養家庭為孩子打造「心」家

2018-01-14 13:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今天辦理新進寄養家庭授證典禮，新竹縣市採共享寄養家庭資源，共計54戶寄養家庭，今年新加入4戶寄養家庭，其中谷姓夫妻兩人於身障就業輔導和早療社福體系服務，期望能就自身經驗提供早療兒更妥適照護，市長林智堅特別感謝寄養家庭的無私付出，為受傷的孩子打造一個有「心」的家。

社會處表示，新竹縣市是共享寄養家庭資源，原本寄養家庭是53戶、100位寄養父母，107年度其中3戶因生涯規劃停止擔任寄養家庭，加上4戶新進寄養家庭，目前共計54戶的寄養家庭，而新竹市市兒少保護個案則有32名安置於寄養家庭，其中最小年齡是1歲，最大為15歲。

今年有4戶家庭通過審查加入寄養家庭行列，其中谷姓家庭中，爸爸於身障就業輔導、媽媽在早期療育社福體系服務，希望能過專業知識，未來對於需要早療的寄養兒童能提供更全面、妥貼的照護，家中3個孩子也對此表示高度支持。

林姓寄養家庭為單身寄養，具備20年以上擔任安置機構生輔員經歷，他深知在機構團體生活，因為規範規定，孩子的發展受到限制，心疼之餘，他決定透過家庭式方式照顧需要被照顧的孩子，讓他們能快樂成長；另外一戶新進家庭的寄養媽媽為全職家庭主婦，希望能帶給寄養兒童時時刻刻的全職陪伴，不讓這些孩子感受孤單，要以滿滿的愛圍繞他們。

林智堅表示，市府團隊為減輕三明治世代甜蜜負荷，努力完善「兒童托育」到「長者照顧」的多元服務模式，讓新竹市成為年輕人打拚的最好後盾，同時肯定家扶中心協助招募寄養家庭，讓有需要的孩子能得到家庭的照護與溫暖，也感謝寄養家庭對孩子們的付出與關愛，為孩子們重新打造一個「心」的家，成為孩子們的溫暖避風港。