竹市241藝術空間 親子打造心目中的「獅子王」

241藝術空間「親親小動物」親子遊藝，打造每個孩子心中的「獅子王」。（記者蔡彰盛攝）

2018-01-14 13:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市241藝術空間「94狂：241英雄弄頭花」新春特展開幕，為推廣美學教育，特別推出親子遊藝課程，首場「親親小動物」立體造型遊戲營開放報名，名額隨即「秒殺」，由知名國際的藝術家張立曄帶領20對親子打造心目中的「獅子王」，市長林智堅期望透過共學、共賞體驗，推動親子美感教育，將藝術美學扎根城市。

林智堅指出，除規劃藝文空間，推動多元展演，孩子的美學教育也是讓藝術扎根城市的重要環節，新竹241藝術空間設置孩童專屬「藝兒室」，讓孩子能透過塗鴉、遊戲親近藝術，「94狂：241英雄弄頭花」新春特展更規劃兩場親子體驗，邀請大小市民一起「玩藝術」。

文化局配合「94狂：241英雄弄頭花」新春特展規劃兩場親子遊藝課程，首場「親親小動物」立體造型遊戲營登場，邀請住在古奇峰山腳下的藝術家張立曄帶領大小朋友手作可愛動物，張立曄近年受邀至法國巴黎莫瓦松畫廊個展、日本東京都美術館國際交流展，聞名國際，他以簡單的鋁線與彩色紙黏土，引導親子透過簡單素材，創作可愛動物，共同製作心目中的「獅子王｣。

「我想做一隻母獅子！｣就讀大班的昱瑄與姐姐昱禎從竹北趕來參加課程，昱瑄以一隻悠閒臥著的貴婦型母獅呈現心中獅子王形象，姐姐昱禎則手作了一隻頭頂皇冠的獅王，兩人作品都相當細膩，細節處理精緻，將獅王優雅氣勢具體表現出來；小學一年級的嘉澤別出心裁，做了一隻恐龍，而東園國小一年級的李沐陽創作的「鬍子獅王」滿嘴大鬍子特別吸睛。

新竹241藝術空間第二場親子遊藝課程「嘿！我們一起看雲趣」將於27日登場，由曾在威尼斯、比利時、韓國展覽的 「眼蟲計畫」成員之一焦聖偉透過複合媒材大車拼，指導孩子運用各式材料，發揮創意，課程已開放報名，詳情請洽專線03-5332841或撥打1999為民服務專線。