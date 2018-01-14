桃機塞爆！去年旅客嚴重超載千萬人次

桃園機場去年入出境旅客量高達近4500萬人次，較2016年還增長6%，但桃機許可容量才約3400多萬人次，嚴重超載。（資料照，記者朱沛雄攝）

2018-01-14 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕由於國人出國旅遊愈來愈興盛，加上外國來台旅客持續成長，據統計桃園國際機場去年入出境旅客量高達近4500萬人次，較2016年還增長6%，但桃機許可容量才約3400多萬人次，嚴重超載。

據《中央社》報導，交通部民航局的最新統計顯示，桃園國際機場去年入出境旅客量高達4487萬8703人次，比2016年的4229萬6332人次還成長了6%，增加了258萬多人次；雖然旅客數持續成長，但桃機設備並未跟上，目前桃機一航廈年旅客容量上限是1500萬，二航廈在南面擴建完成後，增加至1900多萬人次，兩航廈許可容量才約3400萬人次，等於嚴重超載1000萬人次。

許多民眾開始感受到桃機越來越顯得擁擠，報到、安檢都得大排長龍，甚至還發生飛機快關艙門時，旅客竟還卡在通關處的狀況；隨著農曆春節的接近，桃機開始緊繃神經，準備迎接出國旅遊高峰期。

面對桃機嚴重超載的狀況，桃機公司評估，二航廈北面在今年擴建完成後，旅客容量可再提升至2200萬人次，但與實際需求仍有一段差距，而第三航廈最快也要2020年底才會完工，隋著桃機旅客量一年比一年多，航廈壅塞狀況恐更嚴重。