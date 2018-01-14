八仙塵爆傷友成夫妻 是愛人也是戰友

2018-01-14 12:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕農曆年將至，犯罪被害人保協會士林分會今舉辦歲末團體關懷活動，邀請因八仙塵爆案相識相守的傷友蘇庭緯、韓寧夫妻分享感謝，台北市長柯文哲也到場鼓勵馨生人（犯罪被害人）。

八仙塵爆傷友蘇庭緯、韓寧夫妻，帶著才剛出生四個多月的寶寶現身。面帶燦爛微笑的蘇庭緯和韓寧，都在八仙塵爆中受重傷，雖然外表留下了令人難以忽視的傷痕，但兩人在復健過程中相扶相持，一起玩樂團，透過音樂鼓勵其他傷友，音樂更牽起了兩人的姻緣。

蘇庭緯笑說，兩人就像「戰友」，一起復健、玩樂團，也決定要一起走更長更久的路。蘇庭緯坦言，受傷讓妻子無法久站，但為了寶寶，一切都不是問題。

犯罪被害人保護協會士林分會表示，近來士林分會轄區發生多起重大社會矚目案件，傷亡人數眾多，被害人及家屬面對突如其來的傷痛，冗長的法律訴訟程序更令他們不知所措，為協助被害人及家屬回歸正常生活，活動也邀請法扶律師現場提供諮詢。

台北市長柯文哲致詞表示，近年台灣發生不少重大事件，像是八仙塵爆、蝶戀花等，光靠政府，很難處理，如何撫平傷痛，這是政府和社會都要努力的，他感謝社會力量補足社會傷痛，他除了謝謝還是謝謝，他也趁此參加犯保團體活動機會，會想想政府還有甚麼能做。

法務部政務次長陳明堂表示，對被害人保護一點一滴在做，但就像柯文哲市長常說的，「政府力量有限、民間力量無窮」，希望民眾和政府一起努力讓社會更美好。