靈鷲山普仁獎 台南83學生獲得

靈鷲山普仁獎台南區有83位國中、小學生獲得，14日頒獎。（記者王俊忠攝）

2018-01-14 12:42

〔記者王俊忠／台南報導〕發掘在弱勢困難環境中成長，但能奮發向上、品學兼優學生的靈鷲山普仁獎，今年台南地區有83位小太陽獲獎，國小組31人、國中組52人，其中傅煒哲等5人獲得全國普仁獎，主辦單位期許他們像小太陽般照耀社會各角落、散播不放棄、堅持奮發努力的精神。

靈鷲山慈善基金會主辦的全國普仁獎選拔，台南區獲獎學生於今天上午在香格里拉台南遠東飯店舉行頒獎典禮，南市教育局長陳修平、立委陳亭妃與多位民代都到場鼓勵這群不畏逆境、力爭上游的孩子。

就讀南市北區開元國小六年級的傅煒哲，父親7年前癌症病逝，遠從越南嫁到台灣的母親獨撐家計，要扶養他和大兒子，還要照顧年邁阿嬤。煒哲年紀雖小，能體恤媽媽辛勞及外配要融入台灣社會的壓力，無論課業或生活都能自動自發，打掃家裡、整理家務通通難不倒他，幫媽媽分憂解勞外，之前媽媽胃疾住院時，煒哲與哥哥輪流貼心照顧，絲毫不喊苦，曾獲全國慈孝家庭楷模獎肯定。

煒哲母親透露，丈夫過世時，她承受極大生活壓力，1個月賺兩萬餘元薄薪照顧家計，幸好兩個兒子都很用功爭氣，是她的小天使！

煒哲的導師觀察，煒哲敬愛師長、有禮貌，做事認真負責，上課用心專注、參與度高，會帶動班上學習氣氛，打掃工作確實，不論刷馬桶或有廚餘的水槽，從不嫌髒，還會主動幫忙進度較慢的同學，偶而冒出突發奇想的逗趣言語，但不至於過火沒分寸，深受同學喜愛。

開元國小校長李添旺說，學校針對新移民家庭的學生辦理夜光天使班已有多年，像煒哲這樣的新移民孩子，每天都在學校接受照顧到晚上8點，是學校教育很重視的領域。

靈鷲山台南分院表示，15年來台南區已經選出超過800位普仁小太陽，他們身處逆境仍能展現孝親、友愛、助人等善良美德，所做的一切就像一粒善種子布施傳愛，實在難能可貴。