高雄農田水利會長呂文豪：支持政府轉型正義，有助水資源整合

2018-01-14 11:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農田水利會改制本月16日藍綠對決，高雄農田水利會長呂文豪表示，全國生產糧食農地大縮水，可耕種面積只剩下68萬公頃，其中31萬公頃由農田水利會管理，其餘無人管理，支持政府轉型正義，有助整合水資源，交由全民監督。

呂文豪指出，農田水利會負責管理，卻沒有公權力，面對農地水質污染，只能巡查發現後，通報公部門稽查，無法以現行犯逮捕，萬一農地被嚴重污染，直接威脅民眾健康，將成重大食安問題。

呂文豪說，尤其國內糧食自有率只剩下3成2，凸顯糧食已是國安問題，農田水利會掌握6成水資源，卻有37萬公頃無人鼓勵種植，政府應統整納入管理，改善並解決農民問題。

呂文豪指出，以目前水資源現況，農田水利會屬於公法人，並非政府機關，由農委會管理、水是經濟部管裡，形成雙頭馬車，傳達也有落差，支持政府整合水資源。

呂文豪建議政府修法納入加大灌區、農地重劃，道路歪七扭八不利管理，且水利設施老舊，致漏水率太高，甚至高達3成，應比照水公司推動降漏工程，避免水資源浪費。

農委會官員本月5日南下高雄農田水利會召開說明會，承諾保障基層員工的工作權，出席員工無任何反對意見，6萬水利會會員面對修法，大多沒有意見，不會北上抗議。