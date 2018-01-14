漁夫帽老人乞討50塊不給 網紅被辱罵「XX娘」

網紅宛宛兒表示，日前碰到一位頭戴漁夫帽、少幾顆牙老人跟她要錢，不給還罵人，態度相當惡劣。（圖擷取自《宛宛兒》臉書個人專頁）

2018-01-14 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人宛宛兒個性活潑開朗，加上在鏡頭前面，經常給人搞笑且不拘小節的形象，因此深受許多網友們喜愛；昨日她在個人臉書專頁，分享一段小影片，其中描述與朋友外出時，遇到一位老人家在街頭向她乞討錢，不僅態度差勁，被拒絕後還飆國罵「XXX」，對此宛宛兒表示，感到氣憤與傻眼。

綜合媒體報導，宛宛兒在影片中表示，日前與朋友一起出去時，遇到一位戴漁夫帽子、穿長袖條紋POLO衫的老人，因她不捨老人家在寒風中須討錢，擔心可能真的是有困難，就先開口詢問「你要幹嘛？」，老人回「沒有阿，就…就50塊就好了啦，有沒有50塊零錢？」她接著問「你要跟我講你要幹什麼阿？」沒想到這位老人家突然態度大變，口氣相當差勁地直嗆「阿就沒錢！你就給我嘛！我就沒有錢，你就給我嘛！」

綜合媒體報導，宛宛兒表示，因為老人回覆時態度很差、聽了很不高興，心想「是我欠你的嗎？你沒錢關我什麼事」，又說「如果他隨便講一個理由，像是『肚子餓』、『沒錢吃飯』的話，她都會願意給錢。」；但對方說不出理由之外、態度又相當惡劣，所以當下直接拒絕說「沒有，我沒有零錢」，結果老人當場翻臉、還飆國罵：「XX娘咧」，讓她大呼說「傻眼貓咪。」

綜合媒體報導，最後宛宛兒還呼籲大家要小心，「這個老人牙齒少幾顆、頭髮白白的、在復興路與學府路附近出現，如果有看到的話，斟酌一下」，又說「這種老人家討不到錢就罵人，不值得發揮愛心在他身上。」

最後宛宛兒還補充「我朋友說上次就給過他了！所以不要再給他這種慣犯。」；臉書上的網友看到po文後紛紛回應，「真的是好心沒好報」、「我之前看到老人跟別人要錢，但其實有位媽媽給過吃的東西，他還在要錢。」、「可憐之人必有可恨之處，同理心、同情心不要遭到濫用了。」、還有網友搞笑回覆「害我也想出去討錢了。」