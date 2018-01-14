倒數領福袋！ 彰縣YouBike將破千萬人次騎

到今天上午10時30分為止，彰化YouBike已有999萬98291人次使用。（記者張聰秋攝）

2018-01-14 11:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府委託微笑單車公司經營的彰化縣公共自行車（YouBike），上路3年8個月了，到今天上午10時30分止，已有999萬98291人次使用，距離1000萬人次大關不遠了，想成為第1000萬人次使用的幸運兒，今天不妨試試運氣，一起來騎吧！

為了鼓勵民眾多加使用綠色運輸工具YouBike，降低空氣汙染與紓緩交通擁塞狀況，縣府與微笑單車公司，將頒發給第1000萬騎乘YouBike的幸運兒感謝狀，以及獨家微笑好禮福袋，裡面有YouBike多功能後背包，還有YouBike電子票證儲值2000元，若幸運拿到了電子票證儲值，等於有好長一段時間可以享受到免費騎YouBike的小確幸。

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑說，彰化YouBike自103年5月推動至今，短短不到半年時間就達百萬人次目標，即使於105年2月推動縣府補助5元、使用者自付5元，也能維持每日6500人次以上的騎乘次數，其中，彰化火車站前站成為全台第2大租借站，每月超過4萬人次租借，方便學生上班族通勤，還有遊客漫遊彰化市區的代步工具。

迎接第1000萬人次來臨，微笑單車公司回饋喜愛YouBike的全台民眾，今年持續舉辦「天天YouBike 月月抽好禮」活動，會員只要於「天天YouBike活動網頁」登錄活動，完成基本資料設定即可累計騎乘天數，單月騎乘達11天以上，即可抽好禮，每月全區抽出500名，獎品有後背包、保溫杯及毛毯等等。