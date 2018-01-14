照騙？ 女子怒控Agoda訂房「差很大」

張小姐實際入住，發現房間不但「完全沒有景色」，還充滿菸味，空間狹窄環境骯髒。（圖擷取自民視）

2018-01-14 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕許多人到國外自助旅行，偏好使用網路訂房平台預定住宿。台北市一名張小姐卻向《民視新聞台》投訴，自己在Agoda訂房，實際房型卻和網站照片「差很大」，回台申訴退款未果，令她直呼「傻眼」。

根據《民視新聞台》報導，投訴人張小姐在去年10月，利用Agoda在日本大阪訂房，到場後發現房間現場和網站照片完全不同，不甘受騙的她並未入住，回台客訴後，Agoda拖了2週才表示只願意賠償禮物卡，並拒絕退款。

張小姐表示，原本訂的房間，從照片看來是高樓層，有兩張雙人床，還有落地窗，房型簡約高雅；未料入住當天，發現房間不但「完全沒有景色」，還充滿菸味，空間狹窄環境骯髒。

張小姐氣憤指出，Agoda沒有日本的現場專員，也連絡不到房東，只願意退半價的款項禮物卡，她直呼「不合理」，這間房間到現在仍未下架，網站上也陸續有其他受害者出現。

北市消保官室主任何修蘭，接受《民視新聞台》採訪表示：「這個雅高達公司所在地新加坡，去當地進行消費爭議的申訴，才有辦法處理。」，指出利用國外訂房網站，在國外預定住宿發生糾紛，回台灣申訴可能會面臨法律困難。

張小姐實際入住，驚覺空間狹窄不到10坪，連廁所和網站上都相差甚遠。（圖擷取自民視）

網站上的照片，看來寬敞，還有超大落地窗。（圖擷取自Agoda網站）