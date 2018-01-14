台灣被防護罩保護？ 鄭明典分析原因...

2018-01-14 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局科技中心主任鄭明典今早在臉書分享一張台灣衛星雲圖，指出因大氣穩定與輻射冷卻作用強的原因，讓台灣看起來就好像被一層防護罩給保護。

鄭明典以「台灣防護罩」為題在臉書表示，從雲的走向分布可得知，雲層明顯的避開台灣，沿外圍繞行，好像台灣真的有防護罩保護一樣。

鄭明典分析指出，這是因為大氣穩定，氣流自然地繞山運動，加上山區夜晚的輻射冷卻作用強，由山區吹往海面的山風使水氣更往外海偏移，才會留下幾乎完全晴空的台灣本島。