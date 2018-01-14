曬婚紗照遭虧「被逼婚」 國軍新人回應啦！

新娘擺冷酷表情，是想呈現「軍眷默默在背後守護家庭的堅毅」。（圖翻攝自青年日報臉書粉專）

2018-01-14 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕國防部青年日報社在臉書粉專貼出一張婚紗照，強調「軍眷的支持是軍人勇往直前的力量」，照片中新娘呈現冷酷表情，意外成為網友討論的焦點，直說「是被逼婚嗎？」

照片中著陸軍軍常服的新郎直視鏡頭，一手摟著嬌小的新娘，兩人想呈現「酷酷的文青風」，也相當滿意拍攝成果，大方將婚紗照提供給粉專。貼文中指出軍眷「真的很偉大」，新娘怡秀默默陪伴軍人家豪，是最貼心的牽手。這張文青風格的婚紗照貼出後，獲得超過7百個讚，有網友大讚好看，卻也有不少網友將焦點放在新娘「一臉哀怨」的神情上。

網友紛紛在底下留言「感覺太太笑不出來」、「軍妻很辛苦，類單親」、「感覺像綁架」，還有網友笑虧「被逼婚嗎」，也有網友看出新娘是想「拍冷酷的表情」，讓粉專小編大讚「內行」。

根據《三立新聞網》報導，這對國軍新人在去年步入禮堂，新娘表示，因想呈現「軍眷默默在背後守護家庭的堅毅」，才會擺出冷酷表情，並非網友所說的「被逼婚」，在拍攝這組婚紗照時，也和攝影師討論過拍攝風格，兩人也對照片成果相當滿意，盼外界給予軍人及軍眷祝福支持。